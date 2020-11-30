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ЦАМТО

США передали ВМС Филиппин комплекс БЛА "СканИгл"

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Беспилотник ScanEagle
Беспилотник ScanEagle на пусковой установке.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 27 ноября. В ходе церемонии, состоявшейся 25 ноября на ВМБ "Гераклео Алано", представители посольства США в Маниле и Объединенной группы военной помощи США (JUSMAG) на Филиппинах передали командующему ВМС Филиппин вице-адмиралу Джованни Карло Бакордо беспилотный авиационный комплекс "СканИгл".

По информации командования ВМС Филиппин, в состав системы входят восемь БЛА, две пусковые установки, система посадки SkyHook и наземная станция управления.

Система стоимостью 710 млн. песо (14,79 млн. долл.) позволит ВМС Филиппин повысить осведомленность в целях контроля территориальных вод и обеспечения безопасности границ. БЛА "СканИгл" будут обеспечивать возможности сбора информации, наблюдения и разведки (ISR) в составе недавно созданной 71-й разведывательной эскадрильи БЛА морской авиации ВМС Филиппин, которая размещена на военно-морской базе "Леовигильдо Гантьоки" (Сан-Антонио, Самбалес). БЛА, пуск которых может осуществляться как с суши, так и с крупных кораблей, обеспечат контроль спорных районов в Южно-Китайском море, позволяя получать развединформацию практически в реальном времени.

Как заявлено, новый комплекс дополнит БЛА, ранее переданные в состав 300-ой Группы воздушной разведки и обеспечения безопасности ВВС Филиппин (300 AISG), которая размещена на авиабазе "Антонио Баутиста" в Палаване.

По заявлению представителя ВС Филиппин, помимо основного использования для ведения разведки, БЛА обеспечат поддержку оперативного принятия решений при проведении операций территориальной обороны, обеспечения внутренней безопасности, а также оказания гуманитарной помощи.

Филиппины на сегодняшний день являются крупнейшим получателем военной помощи США в Индо-Тихоокеанском регионе. С 2015 года Соединенные Штаты поставили Филиппинам самолеты, корабли, бронетехнику, стрелковое оружие и другую военную технику на сумму более 33 млрд. песо (650 млн. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2018 года посольство США в Маниле передало ВВС Филиппин первый БАК "СканИгл", в состав которого вошли 6 БЛА. Система стоимостью 687 млн. филип. песо (13,2 млн. долл.) была передана ВВС Филиппин безвозмездно в рамках программы "Иностранное военное финансирование".

Как сообщает Jane's, поставка БЛА для ВМС произведена в рамках американской "Инициативы обеспечения безопасности на море в Юго-Восточной Азии" (Maritime Security Initiative – MSI) в ответ на запрос Филиппин, направленный в США в 2017 году. Продажа была официально утверждена в 2019 году.

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