На Коллегии МО РФ рассмотрен вопрос формирования проекта ГОЗ на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

ЦАМТО, 27 ноября. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 27 ноября прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Среди прочих тем повестки дня участниками заседания был рассмотрен вопрос формирования проекта государственного оборонного заказа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"Для достижения требуемого уровня оснащения войск Министерство обороны совместно с Минфином и Минпромторгом разработало схемы финансирования государственных контрактов за счет привлечения целевых кредитов и их возврата в 2024-2027 годах, – сообщил глава военного ведомства. – Это позволит сохранить плановые объемы поставок вооружений, военной и специальной техники, обеспечить загрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, исключить рост стоимости госконтрактов и возникновение незапланированных дополнительных расходов федерального бюджета".

Сергей Шойгу также добавил, что в следующем году Министерство обороны продолжит наращивать боевые возможности войск за счет поставок современного вооружения, а также ремонта и модернизации военной техники.

"Оснащенность частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года будет более 71%, а обеспеченность Вооруженных Сил военной техникой превысит 98%", – заявил министр обороны.

По информации главы военного ведомства, для достижения указанных показателей в следующем году две трети финансовых средств пойдут на закупку вооружения. Запланированы поставки более 3,4 тыс. ед. и ремонт 1,3 тыс. ед. основных образцов военной техники.

"В рамках разработки ГОЗ-2021 уже ведется подготовка конкурсной документации и проектов госконтрактов с единственными поставщиками (исполнителями), заключаются государственные контракты, которые вступят в силу после утверждения соответствующего постановления правительства. Реализация государственного оборонного заказа в следующем году обеспечит сбалансированное оснащение Вооруженных Сил современной техникой", – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

В завершении заседания министр обороны предложил обсудить результаты проведенного эксперимента по формированию соединений Воздушно-десантных войск "нового типа".

"По целям, задачам и составу привлекаемых сил и средств эксперимент можно считать уникальным. Были исследованы новые способы выполнения боевых задач десантно-штурмовыми частями и подразделениями на вертолетах в ходе ведения маневренных, сетевых и очаговых военных действий. При этом мобильность соединения повысилась в шесть раз, а огневые возможности увеличились на 20%", – сказал глава военного ведомства.

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что результаты эксперимента показали не только целесообразность развития соединений ВДВ "нового типа", но и необходимость в дальнейшем совершенствовать теорию и практику применения Воздушно-десантных войск как основы мобильного компонента Вооруженных Сил, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.