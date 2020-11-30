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Военные водолазы Украины получат современное американское оборудование

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Источник изображения: vpk-news.ru

США в 2021 году передадут для водолазных подразделений Вооруженных сил Украины современное оборудование.

Об этом рассказал временный исполняющий обязанности начальника поисково-спасательной службы командования ВСУ Леонид Бурлака, сообщает УНИАН со ссылкой на «Армия Информ».

В частности, украинским военнослужащим передадут: беспилотные подводные аппараты, которые дают четкую информацию о рельефе и форме морского дна, а также обнаруживают любые подозрительные объекты; локаторы бокового обзора – автоматизированные средства противоминной безопасности, с помощью которых водолазам легче искать и уничтожать взрывчатку в акватории моря; водолазные барокамеры; быстроходные надувные лодки разного размера; современное антимагнитное водолазное снаряжение.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
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