Российская «Прима» может интегрироваться в иностранные системы ПВО

«Рособоронэкспорт» начал продвижение на внешний рынок высокомобильной радиолокационной станции разведки и целеуказания «Прима».

По словам разработчиков, РЛС обладает повышенной помехозащищённостью, а также способностью эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные цели, в том числе любую авиационную технику, изготовленную с применением технологий «стелс». Эксперты отмечают высокую востребованность «Примы» из-за растущего количества самолётов-невидимок на вооружении многих стран мира.

«Рособоронэкспорт» сообщил о начале продвижения на внешний рынок мобильной радиолокационной станции «Прима». Об этом рассказал генеральный директор компании Александр Михеев.

«Ежегодно экспортный каталог «Рособоронэкспорта» пополняется десятками образцов вооружения и военной техники. Благодаря работе российских учёных, инженеров и конструкторов они получают уникальные характеристики, создают новые тренды в своих сегментах мирового оружейного рынка. Мы начинаем продвижение высокомобильной РЛС «Прима», обладающей уникальной способностью эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные цели, в том числе любую авиационную технику, произведённую с применением технологий «стелс», - говорится в заявлении Михеева, размещённом на сайте концерна, пишет RT.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» подчеркнул, что российские радиоэлектронные средства и средства ПВО, в том числе РЛС «Прима», обладают уникальными техническими возможностями интегрироваться в существующие у иностранных заказчиков национальные системы противовоздушной обороны, существенно увеличивая их эффективность.