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ТАСС

Провинция Хайнань провела Вэньчанский международный аэрокосмический форум

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«Чанъэ-5
«Чанъэ-5.
Источник изображения: wikipedia

Он был приурочен к успешному запуску китайской лунной миссии "Чанъэ-5"

ХАЙКОУ, 27 ноября. /ТАСС/. Вэньчанский международный аэрокосмический форум прошел на в административном центре провинции Хайнань - городе Хайкоу. Как сообщила газета "Хайнань жибао", он был приурочен к успешному запуску китайской лунной миссии "Чанъэ-5".

По данным издания, в нем приняли участие губернатор региона Шэнь Сяомин, а также замглавы Китайского национального космического управления У Яньхуа. "Вэньчан стал представителем нового поколения космодромов Китая, на котором лежит задача по осуществлению важнейших запусков. Вместе с созданием сильной авиационной и аэрокосмической отраслей у Хайнаня есть своя собственная мечта об ускорении создания в Вэньчане международного аэрокосмического городка", - цитирует газета выступление губернатора на форуме.

Как отметил глава регионального правительства, власти Хайнаня будут принимать все необходимые меры для содействия созданию на острове кластера аэрокосмической промышленности, развития коммерческих запусков и космического туризма, а также будут содействовать созданию в регионе международного форума для обмена достижениями и инновациями в аэрокосмической сфере.

В свою очередь, замглавы Китайского национального космического управления заявил о том, что его ведомство будет содействовать тому, чтобы все большее число работающих в аэрокосмической сфере предприятий запускали на Хайнане свои собственные проекты. По его словам, это позволит создать в провинции кластер предприятий, ведущих научно-исследовательские и конструкторские работы в этой области, а также работающих в сфере внедрения космических технологий и разработок и применения их в экономической деятельности.

Как отмечает "Хайнань жибао", в форуме приняли участие более 300 экспертов и ученых, в числе которых были семь академиков.

24 ноября китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели должен доставить на Землю образцы лунного грунта. Ориентировочно 2 декабря он совершит посадку на Луне, после чего приступит к бурению и сбору образцов реголита (лунного грунта). Всего планируется собрать 2 кг породы. В случае успеха миссия "Чанъэ-5" впервые за 44 года (после "Луны-24" в 1976 году) доставит на Землю образцы лунного грунта, а Китай станет третьей страной после США и СССР, которой удалось осуществить такую задачу.

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