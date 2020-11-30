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Интерфакс-АВН

Обеспечивавшие испытания ракеты "Циркон" корабли вернулись в Североморск

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"Маршал Устинов"
"Маршал Устинов".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Касатонов", которые накануне охраняли район испытаний новой гиперзвуковой ракеты "Циркон", вернулись в главную базу Северного флота - Североморск, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

"Они находились в море более недели, действуя в сложных штормовых условиях. На завершающем этапе выхода в море экипажи кораблей обеспечили охрану района проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон", - говорится в сообщении Северного флота.

В пресс-службе сообщили, что в Североморске экипаж "Адмирала Касатонова" будет готовиться к первому дальнему походу - фрегат возглавит отряд боевых кораблей и судов обеспечения.

26 ноября фрегат "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по мишени в Баренцевом море.

"По данным объективного контроля, гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов", - сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что впервые стрельба "Цирконом" фрегатом "Адмирал Горшков" была выполнена в начале октября этого года.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ Влалимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

Президент РФ 2 декабря 2019 года заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

В декабре прошлого года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
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