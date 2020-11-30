Войти
WarSpot

Индия арендовала у США разведывательные беспилотники

243
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Индия оперативно закрывает бреши в своей обороне. Вчера, 26 ноября, портал hindustantimes.com сообщил о том, что индийские ВМС арендовали на год пару американских дронов MQ-9B.

Для ВМФ Индии были выбраны беспилотники MQ-9B модификации SeaGuardian. Они оснащаются электроникой и средствами разведки, адаптированными для работы над водной поверхностью.

Бесплотник MQ-9B

Источник изображения: defensenews.com

Условия сделки стороны не разглашают. При этом известно, что беспилотники прибыли в Индию в начале ноября и уже эксплуатируются. С их помощью Индия намерена лучше контролировать свои прибрежные воды, а также следить за передвижениями китайского флота.

Беспилотник MQ-9B SeaGuardian — версия дрона MQ-9B SkyGuardian, адаптированная для наблюдения за морскими целями, который, в свою очередь, является модификацией MQ-9 Reaper. От базовой версии MQ-9 модель MQ-9B отличается усиленной конструкцией, удлинённым крылом, а также повышенной защитой от внешних повреждений (столкновения с птицами, удары молний). Кроме того, новые беспилотники имеют увеличенное время полёта (с 27 до 40 часов) и оснащены девятью точками для подвески вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.07.2020
Индия и США совместно разработают БЛА
23.10.2013
Нет средств – нет и ноу-хау
21.11.2012
Airshow China 2012. Китай удивил Запад обилием собственных разработок - Defense News
10.01.2012
Дроны против Поднебесной
09.12.2009
Для чего предназначен «Зверь Кандагара»?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС