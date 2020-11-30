Индия арендовала у США разведывательные беспилотники

Индия оперативно закрывает бреши в своей обороне. Вчера, 26 ноября, портал hindustantimes.com сообщил о том, что индийские ВМС арендовали на год пару американских дронов MQ-9B.

Для ВМФ Индии были выбраны беспилотники MQ-9B модификации SeaGuardian. Они оснащаются электроникой и средствами разведки, адаптированными для работы над водной поверхностью.

Бесплотник MQ-9B Источник изображения: defensenews.com

Условия сделки стороны не разглашают. При этом известно, что беспилотники прибыли в Индию в начале ноября и уже эксплуатируются. С их помощью Индия намерена лучше контролировать свои прибрежные воды, а также следить за передвижениями китайского флота.

Беспилотник MQ-9B SeaGuardian — версия дрона MQ-9B SkyGuardian, адаптированная для наблюдения за морскими целями, который, в свою очередь, является модификацией MQ-9 Reaper. От базовой версии MQ-9 модель MQ-9B отличается усиленной конструкцией, удлинённым крылом, а также повышенной защитой от внешних повреждений (столкновения с птицами, удары молний). Кроме того, новые беспилотники имеют увеличенное время полёта (с 27 до 40 часов) и оснащены девятью точками для подвески вооружения.