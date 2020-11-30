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ЦАМТО

Береговая охрана Канады получила ледокол "Джин Гудвилл"

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Флаг Канады
Флаг Канады.
Источник изображения: © Flickr / Dennis Jarvis

ЦАМТО, 27 ноября. Береговая охрана Канады объявила о состоявшейся на предприятии компании Chantier Davie в Леви (провинция Квебек) церемонии приемки второго из трех средних ледоколов, который прошел ремонт и переоборудование в рамках третьего этапа Национальной стратегии судостроения.

Работы по переоборудованию корабля, получившего наименование "Джин Гудвилл", включали повышение ледокольных возможностей и автономности, модернизацию системы управления движением, систем навигации и связи, реконструкцию камбуза и увеличение площади жилых помещений для экипажа.

Как сообщал ЦАМТО, в соответствии контрактом, подписанным 10 августа 2018 года, компания Chantier Davie должна переоборудовать согласно требованиям Береговой охраны Канады три гражданских ледокола для ликвидации острого недоставка платформ данного типа. Суда будут применяться Береговой охраной до постройки новых ледокольных судов.

Точная стоимость поставки не вполне ясна. Первоначально сообщалось, что стоимость подписанного в августе 2018 года с Chantier Davie контракта составляет 610 млн. канад. долл., однако в ноябре 2018 года правительство Канады заявило, что поставка трех ледоколов обойдется в 827 млн. канад. долл. Увеличение стоимости на 217 млн. канад. долл. (165 млн. долл. США) объясняется тем, что ранее названная сумма включала только начальные затраты на приобретение трех построенных в Норвегии в начале 2000-х гг. судов и переоборудование первого из них для ввода в эксплуатацию в конце 2018 года.

Головной из трех приобретенных ледоколов, "Капитан Молли Кул", был передан Береговой охране 14 декабря 2018 года. Портом приписки "Джин Гудвилл" станет Дартмут (Новая Шотландия). Как ожидается, применение судна начнется в первой половине 2021 года. Планируется, что третий ледокол, "Винсент Массей", войдет в состав Береговой охраны в 2021 году.

Длина ледоколов составляет 93,7 м, ширина – 18 м. Суда могут развивать крейсерскую скорость 12 узлов, максимальную скорость – 16 узлов и поддерживать скорость 3 узла во льдах толщиной до 1 метра.

Новые ледоколы обеспечат выполнение ледокольных операций на важных водных путях: реке Святого Лаврентия и районе Великих озер зимой и в арктических районах Канады летом. Помимо ледокольных работ, суда будут участвовать в выполнении других задач Береговой охраны, включая поисково-спасательные операции и защиту окружающей среды.

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Страны
Канада
Норвегия
Проекты
Арктика
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