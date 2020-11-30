Войти
Naked Science

Озвучены новые сроки создания зенитной ракетной системы С-500

235
0
0
Макет С-500
Макет самоходной пусковой установки 77П6 перспективной зенитно-ракетной системы ПВО и ПРО большой дальности С-500 "Триумфатор-М" с ракетами большой дальности (предположительно, семейства 40Н6).
Источник изображения: copy-models.com

Создать зенитную ракетную систему нового поколения намерены в 2021 году. Ранее ее хотели начать поставлять в войска уже в 2020-м.

Зенитный ракетный комплекс С-500 — один из ключевых элементов российской национальной безопасности будущего. Теперь стали известны сроки разработки системы.

По словам заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрея Юдина, соответствующие работы могут завершить в следующем году. «Стоит отметить, что на 2021 год запланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», — заявил военный.

Как напоминает ТАСС, во время форума «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов отметил, что новая зенитная ракетная система уже проходит государственные испытания. В рамках подготовки к серийному производству проводят закупки комплектующих для ЗРС.

В разное время официальные лица указывали различные сроки разработки и начала поставок комплекса. Зимой этого года замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что ЗРС будет готова к серийным поставкам уже в 2020-м. При этом ранее в качестве возможного срока поставки новой системы Криворучко указал середину 2020-х.

В 2019-м генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что серийное производство С-500 могут начать «через год». А в мае 2017-го министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что армия должна получить новый зенитный ракетный комплекс в 2019-м.

С-500 «Прометей» представляет собой зенитную ракетную систему большой и средней дальности, в которой, как предполагают специалисты, реализовали принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей. Основной задачей комплекса станет уничтожение боевого оснащения баллистических ракет средней дальности. Предположительно, комплекс сможет эффективно бороться с гиперзвуковыми ракетами, а также с более «привычными» целями типа пилотируемых самолетов и БПЛА.

Согласно материалам, представленным в западных СМИ, в рамках тестов ЗРК С-500 смогла поразить цель на дальности свыше 480 километров. Если информация верна, то по этому показателю (дальность поражения целей) новая система существенно превосходит аналоги.

Перспективный ЗРК дополнит в войсках комплекс С-400, который уже активно эксплуатируют Воздушно-космические силы. Напомним, еще в 2018 году стало известно о завершении испытаний наиболее дальнобойной ракеты, предназначенной для С-400, — 40Н6Е. Согласно ранее приведенным данным, она сможет поражать цели на дальности до 400 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
40Н6
С-400 Триумф
С-500
Компании
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
БПЛА
ГЗЛА
Похожие новости
31.08.2020
Оружейные контракты на 1,16 трлн рублей. Какую технику купило Минобороны на "Армии-2020"
04.02.2020
Уже испытаны: С-500 готовят к скорому началу поставок в армию
01.07.2019
"Продавать не будем": в России начали производить С-500
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС