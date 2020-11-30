Озвучены новые сроки создания зенитной ракетной системы С-500

Макет самоходной пусковой установки 77П6 перспективной зенитно-ракетной системы ПВО и ПРО большой дальности С-500 "Триумфатор-М" с ракетами большой дальности (предположительно, семейства 40Н6).

Создать зенитную ракетную систему нового поколения намерены в 2021 году. Ранее ее хотели начать поставлять в войска уже в 2020-м.

Зенитный ракетный комплекс С-500 — один из ключевых элементов российской национальной безопасности будущего. Теперь стали известны сроки разработки системы.

По словам заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Андрея Юдина, соответствующие работы могут завершить в следующем году. «Стоит отметить, что на 2021 год запланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», — заявил военный.

Как напоминает ТАСС, во время форума «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов отметил, что новая зенитная ракетная система уже проходит государственные испытания. В рамках подготовки к серийному производству проводят закупки комплектующих для ЗРС.

В разное время официальные лица указывали различные сроки разработки и начала поставок комплекса. Зимой этого года замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что ЗРС будет готова к серийным поставкам уже в 2020-м. При этом ранее в качестве возможного срока поставки новой системы Криворучко указал середину 2020-х.

В 2019-м генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что серийное производство С-500 могут начать «через год». А в мае 2017-го министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что армия должна получить новый зенитный ракетный комплекс в 2019-м.

С-500 «Прометей» представляет собой зенитную ракетную систему большой и средней дальности, в которой, как предполагают специалисты, реализовали принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей. Основной задачей комплекса станет уничтожение боевого оснащения баллистических ракет средней дальности. Предположительно, комплекс сможет эффективно бороться с гиперзвуковыми ракетами, а также с более «привычными» целями типа пилотируемых самолетов и БПЛА.

Согласно материалам, представленным в западных СМИ, в рамках тестов ЗРК С-500 смогла поразить цель на дальности свыше 480 километров. Если информация верна, то по этому показателю (дальность поражения целей) новая система существенно превосходит аналоги.

Перспективный ЗРК дополнит в войсках комплекс С-400, который уже активно эксплуатируют Воздушно-космические силы. Напомним, еще в 2018 году стало известно о завершении испытаний наиболее дальнобойной ракеты, предназначенной для С-400, — 40Н6Е. Согласно ранее приведенным данным, она сможет поражать цели на дальности до 400 километров.