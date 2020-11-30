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РИА Новости

Захарова обвинила Запад в подрыве репутации ОЗХО

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.
Источник изображения: © РИА Новости / МИД РФ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Запад давно подорвал репутацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), теперь ее будущее под вопросом, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ее репутация, наши дорогие западные партнеры, уже подорвана давно вами же. Подорвана она непрекращающимися скандалами вокруг сфальсифицированных докладов по химическим провокациям в Сирии", - сказала она на брифинге в Москве.

"Это не просто уничтожило ее авторитет. Это в принципе поставило вопрос о ее будущем", - отметила Захарова.

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Химоружие
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