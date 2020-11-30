Haber7 (Турция): европейская страна заказала пять БПЛА «Байрактар»

В октябре 2020 года Зеленский подписал с Турцией ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонно-промышленной сферах. На днях главком ВСУ заявил, что его страна закупит еще пять беспитотников «Байрактар», которые, как любят повторять турки, эффективно поражали российские «Панцири». Вероятно, фейковые видео используются в качестве рекламы турецких БПЛА.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что в 2021 году Украина закупит у Турции еще пять беспилотников.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сделал заявления после военных учений, отметив, что в 2021 году будут закуплены пять новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Байрактар" (Bayraktar).

В рамках контракта на сумму 69 миллионов долларов, заключенного между Украиной и Турцией в 2019 году, украинская армия приобрела шесть БПЛА "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2), а также 200 ракет типа MAM-L, производимых "Рокетсан" (Roketsan). Наряду с этим украинская армия получила также две станции управления БПЛА.

Летом этого года посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере (Yağmur Ahmet Güldere) заявил, что две страны планируют совместное производство БПЛА на Украине. В октябре текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал с Турцией ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонно-промышленной сферах.

Большой успех БПЛА "Байрактар" в Ливии, Сирии и Карабахе

В публикациях украинских СМИ отмечалось, что БПЛА турецкого производства серьезно изменили ход событий в Ливии, Сирии, Карабахе и эффективно поражали в том числе российские системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1".