Войти
ИноСМИ

Haber7 (Турция): европейская страна заказала пять БПЛА «Байрактар»

267
0
0
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на военной авиабазе в Батмане, Турция
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на военной авиабазе в Батмане, Турция.
Источник изображения: © AP Photo, Murat Cetinmuhurdar/Pool Photo via AP

В октябре 2020 года Зеленский подписал с Турцией ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонно-промышленной сферах. На днях главком ВСУ заявил, что его страна закупит еще пять беспитотников «Байрактар», которые, как любят повторять турки, эффективно поражали российские «Панцири». Вероятно, фейковые видео используются в качестве рекламы турецких БПЛА.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что в 2021 году Украина закупит у Турции еще пять беспилотников.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сделал заявления после военных учений, отметив, что в 2021 году будут закуплены пять новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Байрактар" (Bayraktar).

В рамках контракта на сумму 69 миллионов долларов, заключенного между Украиной и Турцией в 2019 году, украинская армия приобрела шесть БПЛА "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2), а также 200 ракет типа MAM-L, производимых "Рокетсан" (Roketsan). Наряду с этим украинская армия получила также две станции управления БПЛА.

Летом этого года посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере (Yağmur Ahmet Güldere) заявил, что две страны планируют совместное производство БПЛА на Украине. В октябре текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал с Турцией ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонно-промышленной сферах.

Большой успех БПЛА "Байрактар" в Ливии, Сирии и Карабахе

В публикациях украинских СМИ отмечалось, что БПЛА турецкого производства серьезно изменили ход событий в Ливии, Сирии, Карабахе и эффективно поражали в том числе российские системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Сирия
Турция
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Roketsan
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
23.11.2020
Турция утратила доступ к западным двигателям
18.11.2020
Камикадзе над полем боя
28.10.2020
Союзничек…
11.06.2020
«Байрактары» против «Панцирей»
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС