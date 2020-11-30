ВС России получат в 2021 году более 4,7 тыс. новой и отремонтированной техники

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что на нее потратят две трети военного бюджета

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские войска получат в 2021 году более 3,4 тысячи единиц новой и 1,3 тысячи отремонтированной техники, на нее потратят две трети военного бюджета, заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.

"Для достижения указанных показателей в следующем году две трети финансовых средств пойдут на закупку вооружения. Запланированы поставки более 3 400 единиц и ремонт 1 300 единиц основных образцов военной техники", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

Министр отметил, что уже идет подготовка конкурсной документации и проектов госконтрактов с единственными поставщиками или исполнителями по гособоронзаказу 2021 года. Кроме того, заключаются госконтракты, которые вступят в силу после утверждения соответствующего постановления правительства. По его словам, реализация гособоронзаказа в следующем году "обеспечит сбалансированное оснащение вооруженных сил современной техникой". "Оснащенность частей постоянной готовности новейшими образцами к началу 2022 года будет более 71%, а обеспеченность вооруженных сил военной техникой превысит 98%", - подчеркнул Шойгу.

Ранее министр обороны потребовал довести до конца этого года долю современных вооружений в российской армии до 70%.

ВДВ

Шойгу заявил, что соединения Воздушно-десантных войск нового типа гораздо более мобильными, а их огневые возможности увеличились на 20%. "При этом мобильность соединения повысилась в шесть раз, а огневые возможности увеличились на 20%", - сказал он.

Министр отметил, что в рамках эксперимента по формированию соединений ВДВ нового типа были исследованы "новые способы выполнения боевых задач десантно-штурмовыми частями и подразделениями на вертолетах в ходе ведения маневренных, сетевых и очаговых военных действий".

Результаты эксперимента, по словам министра, показали не только целесообразность развития соединений ВДВ нового типа, но и "необходимость в дальнейшем совершенствовать теорию и практику применения Воздушно-десантных войск как основы мобильного компонента вооруженных сил".

Сохранение темпов поставок

Минобороны, Минфин и Минпромторг России придумали, как сохранить темпы поставок военной техники, избежать негативного влияния коронавируса на российский оборонно-промышленный комплекс и исключить незапланированные расходы бюджета в 2021-2023 годах. "Для достижения требуемого уровня оснащения войск министерство обороны совместно с министерством финансов и Минпромторгом разработало схемы финансирования государственных контрактов за счет привлечения целевых кредитов и их возврата в 2024-2027 годах", - сообщил Шойгу, говоря о проекте гособоронзаказа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"Это позволит сохранить плановые объемы поставок вооружений, военной и специальной техники, обеспечить загрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, исключить рост стоимости госконтрактов и возникновение незапланированных дополнительных расходов федерального бюджета", - добавил министр.

Он отметил, что в следующем году Минобороны продолжит наращивать поставки современного вооружения, а также объемы ремонта и модернизации военной техники.

О женах военнослужащих

По словам Шойгу, Минобороны за последние три года трудоустроило практически всех нуждающихся в работе жен военнослужащих. "За последние три года количество жен военнослужащих, нуждающихся в трудоустройстве, уменьшилось в 94 раза, сейчас эта цифра составляет 88 человек", - сказал он.

Кроме того, число детей военных, которым требуются места в дошкольных учреждениях, снизилось с 7 тысяч до 257, рассказал министр.

"Таким образом, на сегодняшний день в большинстве субъектов Российской Федерации вопросы трудоустройства членов семей военнослужащих и определения их детей в детские сады в целом решены. Тем не менее эту работу важно продолжать, чтобы защитники Отечества были спокойны за благополучие своих семей", - заключил министр.