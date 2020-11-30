Более 400 тыс. российских военных привьют от коронавируса

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 400 тыс. российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с поручением президента, началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих", - сказал министр на заседании коллегии военного ведомства в пятницу

Шойгу отметил, что сейчас привиты более 2,5 тысяч военнослужащих, а до конца года это число вырастит до 80 тысяч.

Министр также сообщил о проводимых военными исследованиях по использованию для лечения COVID-19 плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител.

"Применение методики уже показало эффективность при тяжёлых формах заболевания. На текущий момент в исследованиях задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих", - отметил Шойгу.

4 сентября сообщалось, что Шойгу сделал прививку отечественной вакциной от COVID-19. Министр тогда сообщил, что первыми в армии прививку на добровольной основе могут получить медики и командиры всех уровней.

"По мере поступления отечественной вакцины в Вооруженные силы РФ, в первую очередь будет предоставлена возможность на добровольной основе вакцинироваться тем категориям военнослужащих, которые непосредственно и активно взаимодействуют с личным составом: военным медикам и командирам всех уровней", - заявил Шойгу.

В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек, 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.