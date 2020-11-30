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Российская газета

Российская армия в 2021 году получит порядка 4700 единиц техники

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Источник изображения: Александр Вильф/РИА Новости

В 2021 году Вооруженные силы РФ получат более 3,4 тысячи единиц новой и 1,3 тысячи отремонтированной техники. Об этом заявил на заседании коллегии министерства обороны глава военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, для достижения этих показателей на закупку в следующем году пойдут две трети финансовых средств.

Шойгу рассказал, что уже началась подготовка конкурсной документации и проектов государственных контрактов с единственными поставщиками или исполнителями по Гособоронзаказу-2021 (ГОЗ). "Реализация ГОЗ в следующем году обеспечит сбалансированное оснащение Вооруженных сил современной техникой", - подчеркнул министр. Он добавил, что оснащенность частей постоянной готовности новейшими образцами вооружений и техники к началу 2022 года составит более 71 процента, а обеспеченность армии военной техникой превысит 98 процентов.

Шойгу пояснил, что для достижения требуемого уровня оснащения войск Минобороны совместно с Минфином и Минпромторгом разработало схемы финансирования госконтрактов за счет привлечения целевых кредитов и их возврата в 2024-2027 годах. "Это позволит сохранить плановые объемы поставок вооружений, военной и специальной техники, обеспечить загрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал министр. В условиях распространения коронавируса такие меры позволят исключить рост стоимости госконтрактов и возникновение незапланированных дополнительных расходов федерального бюджета.


Александр Степанов

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