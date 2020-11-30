Модернизированная самоходная пушка 2С7М "Малка" в перспективе получит боеприпасы нового поколения

ЦАМТО, 27 ноября. Модернизированная самоходная пушка 2С7М "Малка", одно из самых мощных орудий своего класса в мире, в будущем получит боеприпасы нового поколения, в том числе управляемые, заявил в интервью "РИА Новости" индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Первая модернизированную "Малку" предприятие "Уралтрансмаш" передало Минобороны РФ в сентябре нынешнего года, напоминает агентство.

"Нами проработаны варианты и более глубокой модернизации орудия с разработкой нового поколения боеприпасов, в том числе управляемых. Мы направили эти предложения заказчику", – сказал Б.Оздоев.

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире.

2С7 – советская самоходная артиллерийская установка, вооруженная 203-мм пушкой. Она была принята на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошла первую модернизацию. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта.

Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом данного оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также специальные боеприпасы с ядерным зарядом, передает "РИА Новости".