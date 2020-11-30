Российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО

Зенитные ракетные комплексы с середины прошлого века получили стремительное развитие. С тех пор как первые системы ПВО С-25 "закрыли" Москву, советские, а затем и российские разработчики вкладывали много сил и средств для улучшения технологий. На Западе тоже пытались не отставать. Об этом написал журнал Military Watch, представивший пять лучших средств противовоздушной обороны.

Три верхних строчки рейтинга заняли российские системы. На первом месте разместился комплекс С-500, как отмечает издание, "значительно опережающий любых конкурентов в мире". Это первая система ПВО, способная уничтожать космические аппараты и гиперзвуковые ракеты. С-500 может отслеживать воздушные суда противника на дальности до 800 километров и поражать цели на расстоянии до 600 километров ракетами.

Следом идет последний представитель семейства С-300 - поступивший на вооружение в 2010 году комплекс С-300В4, отличающийся более высокой проходимостью и созданный для прикрытия находящихся на поле боя наземных подразделений. Система оснащается ракетой 40Н6 с дальностью действия до 380 километров. Ракета способна уничтожать малозаметные самолеты на большом расстоянии, а также низколетящие (на высоте до пяти метров) аппараты на загоризонтных дистанциях. Для сравнения стандартные ракеты "землях-воздух" на расстоянии свыше 150 километров могут сбивать только цели на большой высоте.

С-400 и замыкает тройку лидеров. "Самая известная российская система ПВО" может использовать обширный перечень ракет, что делает ее чрезвычайно универсальной. Комплекс ценится за высокие показатели ситуационной осведомленности и способность уничтожать "невидимки" на больших расстояниях. С-400 может наводить до 160 ракет и поражать до 80 целей одновременно - в два с лишним раза больше в сравнении с конкурентами. Комплекс продемонстрировал способность нейтрализовать гиперзвуковые ракеты на дальних дистанциях. На его основе создается система ПВО корабельного базирования.

Четвертое место авторы рейтинга отдали израильско-американской системе "Праща Давида". У нее отсутствует сопоставимая с российскими образцами мобильность и универсальность, но есть определенное преимущество, отмечает издание. Заключается оно в использовании ракеты с двумя системами наведения - оптико-электронной и радиолокационной, что обеспечивает надежный захват и сопровождение цели. Высокая точность позволяет комплекс использовать высокоманевренную ракету без боеголовки, поражающую цель за счет высокой кинетической энергии при попадании.

- Несмотря на высокие показатели эффективности, недостаток мобильности делает комплекс "Праща Давида" сильно уязвимым для атак противника. Низкая скорострельность в сочетании с высокой стоимостью боезарядов ограничивает пользу системы в крупномасштабных боевых действиях, - отмечается в материале.

На последнем месте оказался китайский ракетный комплекс HQ-9B дальнего действия, способный поражать объекты на дистанции до 250 километров. Считается, что данная система является усовершенствованным вариантом российской С-300ПМУ-2, созданной в середине 1990-х годов. Используемые в ней ракеты достигают скорости до 4,2 Маха, при этом обладают несколькими системами наведения, обеспечивающими высокую точность.

Тимур Алимов