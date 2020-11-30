ПТ «Спрут» ждут «суровые» испытания

Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал о государственных испытаниях лёгкого плавающего танка «Спрут-СДМ1».

«Прежде всего «Спрут-СДМ1» мы создаём для ВДВ», - цитирует РИА Новости Оздоева.

Он сообщил, что в настоящее время Минобороны России «проводит госиспытания, которые окончательно будут завершены только в 2022 году».

«Испытания, хочу отметить, суровые. Машину протестируют в море и на высокогорье, в разных климатических зонах. Проверять технику будут при температурах воздуха от -40 до +40 градусов», - рассказал он.

В августе сообщалось, что «Спрут-СДМ1» передали на госиспытания.