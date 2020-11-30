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Cargo Dragon зачастил к МКС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Запуск очередного грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 5 декабря, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Это будет уже 21-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции. На орбиту его выведет ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX 5, которая будет запущена с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде.

Грузовик должен будет доставить на МКС около 2,5 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции. В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

С октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября на станцию на новейшем американском пилотируемым корабле Crew Dragon американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи, пишет Интерфакс.

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JAXA
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2020-й год
Falcon РН
МКС
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