В следующем году появится С-500

В 2021 году будут завершены работы по созданию новейшей зенитной ракетной системы С-500.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«На 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», - сказал он в интервью газете «Красная звезда».

В это связи стоит отметить, что на форуме «Армия-2020» вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил СМИ, что система С-500 проходит госиспытания, уже идут закупки комплектующих для серийного производства.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко констатировал, что начало серийных поставок запланировано на 2025 год.

На Западе СМИ писали, что в ходе испытаний новейшая российская ЗРК поразила цель, преодолев 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей в мире системы ПВО.

Генерал Юдин также указал, что «в этом году предприятия оборонно-промышленного комплекса спланировали поставить в войска свыше 200 единиц новой техники, включая самолеты Су-35С и Су-34, вертолеты Ми-28УБ и Ка-52, учебные самолеты Л-410УВП-У20 и Як-130, зенитные ракетные системы С-400».