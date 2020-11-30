Юг России ждет масштабное перевооружение

Минобороны начало оснащать новейшими самоходными артиллерийскими установками (САУ) 2С19М2 «Мста-СМ» Южный военный округ. Ожидается, что их поставки будут выполнены в течение одного–двух лет.

Роботизированные орудия не только имеют повышенную дальность и точность стрельбы, но и могут применять «умные» высокоточные снаряды. При этом самоходки практически неуязвимы для противника. Эксперты считают, что современные САУ станут достойным ответом на усиление южного фланга НАТО.

Тем более что не так давно Северо-Атлантический альянс провел учения, в ходе которых в Румынии были развернуты дальнобойные ракетные системы.

Как рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве, получение роботизированных и автоматизированных САУ радикально повысит возможности Сухопутных войск на юге страны.