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Известия.ru

Серийное производство новейшей ракеты «Булат» начнется в 2022 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Серийное производство новейшей управляемой ракеты «Булат» намечено на 2022 год. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Мы изготавливаем опытную партию «Булатов» для проведения предварительных испытаний в составе боевой машины. Учитывая, что завершение опытно-конструкторских работ в целом планируется в конце 2021 года, серийное изготовление этих управляемых ракет планируется начать с 2022 года», — передает его слова «РИА Новости».

По словам Оздоева, летные испытания ракеты, предназначенной для поражения легкобронированной техники, были завершены с положительным результатом в сентябре, подтвержден ее устойчивый полет на максимальную дальность во всем температурном диапазоне эксплуатации.

«Булат» планируется использовать в дополнение к противотанковым управляемым ракетам «Корнет», сообщали в холдинге «Высокоточные комплексы», предприятии – разработчике оружия (входит в «Ростех»).

О начале летных испытаний «Булата» сообщалось в августе. Ракета способна поражать цели на расстоянии не менее 3 км — как легкобронированную технику противника, так и низколетящие цели — беспилотники и вертолеты.

Малогабаритные управляемые «Булаты» станут дополнительным усилением огневой мощи «Корнетов» и займут огневую нишу между противотанковой управляемой ракетой и пушкой боевой машины, поясняли эксперты.

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