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Россия продолжает тестировать секретные ракеты-перехватчики

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Источник изображения: warspot.ru

Минобороны РФ продолжает интриговать своей новой ракетой-перехватчиком. Вчера, 26 ноября, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что ВКС РФ успешно провели очередной пуск новой ракеты системы ПРО.

Тестовый пуск проходил на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как рассказал командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Дёмин, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Пуск ракеты-перехватчика

Минобороны РФ регулярно проводит тестовые пуски новой ракеты-перехватчика. При этом её название и возможности, а также результаты пусков остаются засекреченными. «Российская газета» ранее писала о том, что ракета-перехватчик предназначена для системы противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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