"Малка" получит управляемые боеприпасы

Одно из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий - 2С7М "Малка" - в будущем получит боеприпасы нового поколения, в том числе управляемые.

Соответствующие предложения Министерству обороны РФ были подготовлены и направлены специалистами Ростеха, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев. По его словам, уже проработаны варианты более глубокой модернизации орудия, и разработка новых боеприпасов - часть этого процесса.

Как уже сообщала "РГ", предыдущая модернизация "Малки" завершилась весной нынешнего года. В результате самоходное орудие получило обновленную коробку передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, а также приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию. При модернизации импортные комплектующие "Малки" заменили российскими. Первая обновленная САУ была поставлена в войска в апреле.

Калибр орудия "Малки" - 203 миллиметра. Она может стрелять осколочно-фугасными и активно-реактивными боеприпасами, а также ядерными боезарядами на дальность до 50 километров. Основная их цель - стратегические объекты инфраструктуры, укрепленные бункеры, командные пункты.

Алексей Иванов