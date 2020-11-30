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ЦАМТО

В инженерных войсках продолжается совершенствование средств поиска ВОП

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Миноискатель МГ-1
Знакомство с глубинным миноискателем МГ-1.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 27 ноября. В инженерных войсках России продолжается совершенствование средств поиска взрывоопасных предметов. Одной из новинок стал глубинный металлоискатель МГ-1И.

Металлоискатель предназначен для дистанционного обнаружения самодельных взрывных устройств в металлических корпусах, крупных и средних металлических предметов, размещенных на глубинах до 5 метров с селекцией металлов на цветные и черные, закладок фугасных снарядов, а также схронов с оружием и боеприпасами в различных средах – грунт, вода, строительные конструкции.

Он позволяет обнаруживать артиллерийскую минометную мину калибра 120 мм на глубине 3,2 м, снаряд 152 мм – до 3,5 м, авиационную бомбу ФАБ-100 – 5 м. Время непрерывной работы миноискателя составляет 4 часа, время приведения прибора в рабочее положение – 2 мин, а скорость ведения поиска – 1-5 км/ч, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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