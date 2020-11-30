В Подмосковье произвели массовую заправку танков Т-80У танкового объединения ЗВО на марше

ЦАМТО, 27 ноября. В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии провели массовую заправку танков.

В ходе проведения заправки более 10 тыс. литров топлива перекачали из мобильных цистерн в баки танков Т-80У. Для организации такой заправки из района дислокации вышло порядка 30 ед. бронетехники. Основной задачей тренировки стало отработать единовременную заправку бронетехники на марше. Подразделения горюче-смазочных материалов развернули около 12 рукавов автоматизированных топливозаправочных комплексов АТЗ-10.

Заправка одного танка до полного бака заняла не более 5 мин., что позволило оперативно продолжить движение бронетехники на марше. Всего в тренировке приняло участие свыше 300 военнослужащих и было задействовано более 150 ед. военной и специальной техники Кантемировской дивизии танкового объединения ЗВО, сообщает пресс-служба Западного военного округа.