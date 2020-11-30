В Колумбию прибыл переданный Республикой Корея корвет класса "Поханг"

ЦАМТО, 27 ноября. По информации Infodefensa.com, 24 ноября в колумбийский порт Картахена-де-Индиас прибыл корвет СМ-56 "Альмиранте Тоно" класса "Поханг", безвозмездно переданный ВМС Колумбии из состава ВМС Республики Корея.

Как сообщал ЦАМТО, соглашение о передаче было достигнуто в 2019 году во время двусторонней встречи в Боготе президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса и премьер-министра Республики Кореи Ли Нак Ена. В течение первой половины 2020 года в Республике Корее проводились работы по адаптации, ремонту и техническому обслуживанию корабля для обеспечения возможности его применения в водах Карибского моря. Корвет был официально предан представителям ВМС Колумбии 28 сентября и отправился из Чинхэ в порт приписки в начале октября.

"Альмиранте Тоно" (бывший "Иксан" в составе ВМС РК) стал вторым корветом, подаренным Республикой Корея Колумбии. В 2014 году ВМС Республики Корея передали колумбийскому флоту корвет PCC-755 "Аньянг" класса "Донгха" (Donghae), который был переименован в CM-55 "Нариньо" (Nariсo).

Как предполагается, "Альмиранте Тоно" будет применяться для обеспечения безопасного мореплавания в водах Колумбии, противодействия незаконному обороту наркотиков, проведения поисково-спасательных операций.

"Поханг" – это разработанный Hyundai Heavy Industries класс многоцелевых корветов, состоящих на вооружении ВМС Республики Корея. В период "холодной войны" и после нее были построены 24 корабля данного типа. Спущенный на воду 24 марта 1987 года (PCC-768) "Иксан" класса "Поханг" был выведен из состава южнокорейского флота 31 декабря 2018 года.

Длина корабля составляет 88,3 м, ширина – 10 м, осадка – 2,9 м, полное водоизмещение – 1216 т, экипаж – 118 человек, автономность – 20 суток. Корвет оснащен ГЭУ типа CODOG, включающей газовую турбину LM-2500 мощностью 26820 л.с. и 2 дизельных двигателя MTU 12V 956 TB82 мощностью 6260 л.с. Максимальная скорость – 32 узла, дальность плавания – 4000 морских миль на скорости 15 узлов.

По данным СМИ, корабль передан с системами вооружения, включая две 76-мм артустановки Leonardo Compact и две 20-мм АУ M61A1 "Си Вулкан".