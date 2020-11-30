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Российская газета

Российскую бронетехнику защитят от беспилотников

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Источник изображения: Константин Морозов / РИА Новости

Предприятия, входящие в госкорпорацию Ростех, разрабатывают средства для защиты боевых бронемашин от возможных атак беспилотных летательных аппаратов. Такие угрозы существуют. И поэтому одна из главных задач при модернизации танков - их защита от средств ближнего боя и высокоточного оружия.

Об этом РИА Новости заявил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев. Он добавил, что специалисты проработали также и варианты создания машин по борьбе с дронами.

Правда он не раскрыл никаких подробностей. Только отметил, что серийные образцы танков с комплексом активной защиты против многочисленных угроз в современном бою могут появиться уже в ближайшее время.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
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