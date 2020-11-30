"Калашников" разрабатывает новые дроны-камикадзе

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Дочерняя компания концерна "Калашников" (входит в Ростех) Zala Aero Group ведет работы по созданию новых беспилотников, в том числе дронов-камикадзе, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Компания ZALA AERO GROUP, входящая в группу "Калашников", производит серию ударных беспилотных комплексов, среди которых "КУБ", "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Все они по своим тактико-техническим характеристикам лучше зарубежных конкурентов. Однако мы не останавливаемся на этом и ведем постоянную работу над новыми БЛА, в том числе над беспилотниками-камикадзе", - сказал он.

Ранее на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби "Калашников" представил дрон-камикадзе "Куб". В последствие компания создала первый в РФ барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет".

Как заявлял гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый интеллектуальный комплекс "ZALA Ланцет" включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент.