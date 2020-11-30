Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Экипировка солдата будущего нового поколения "Сотник" (ранее известна как "Ратник-3") может получить в свой состав зоотехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Опыт эксплуатации "Ратника", в том числе в условиях боевых действий, показал, на что нужно обратить особое внимание, чего не хватает. Естественно, боевая экипировка третьего поколения будет легче, эргономичнее, надежнее и технологичнее. Новый комплект боевой экипировки может пополниться робототехникой различного назначения и элементами искусственного интеллекта", - сказал он.

Оздоев подчеркнул, что "Сотник" будет абсолютно новой разработкой, но в ней будет учтён опыт, полученный в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник".

По его словам, на данный момент головной разработчик боевой экипировки - Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) не получал техническое задание на разработку "Сотника", однако предприятие уже работает по некоторым элементам, входящим в подсистемы новой боевой экипировки.

Ранее в Ростехе заявляли о планах Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) открыть в 2020 году опытно-конструкторские работы по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения. Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник". Затем гендиректор института Альберт Баков заявил в интервью РИА Новости, что Минобороны РФ должно сформировать техническое задание на "Сотник" к декабрю.

Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения - от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое, - не менее трех суток. Экипировка поставляется в войска с 2015 года. В сентябре 2019 года главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков заявил, что ей снабжены 70% военнослужащих СВ.