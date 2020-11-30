Захват украинских моряков: два года спустя (Корреспондент, Украина)

Автор называет «героями» украинских военных, два года назад нарушивших российскую границу в Керченском заливе. Провокация не осталась безнаказанной — моряки были задержаны и отправлены в тюрьму. Лишь добрая воля России позволила их освободить, но об этом в статье не упоминается.

Два года назад в Керченском проливе российскими властями были захвачены три военно-морских судна Украины - МБАК "Бердянск", МБАК "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу".

Кадры атаки российского сторожевого корабля на буксир "Яны Капу" с известной сакраментальной фразой облетели весь мир. Тогда, кстати, российские пограничники чуть не утопили свой собственный сторожевой корабль "Дон", когда в результате неудачного маневра, пытаясь протаранить украинское судно, "Дон" столкнулся с другим российским сторожевым кораблем "Изумруд".

В результате, применив огонь на поражение, российские власти захватили 22 военных украинских моряков и двух сотрудников СБУ.

Далее началась судебно-следственная история. Российские власти, явно нарушая международные соглашения, в том числе конвенцию ООН по морскому праву, удерживали на протяжении почти 10 месяцев захваченных военных моряков в СИЗО "Лефортово", а еще одного четвероногого члена экипажа - собаку Джесси с буксира "Яны-Капу" на цепи у пограничников в Керчи.

За время нахождения в застенках моряки проявили себя исключительно мужественно и стойко. Никто из них не дал слабину и не поддался на уговоры следствия о признании вины в незаконном пересечении госграницы РФ.

Каждый день их нахождения в "Лефортове" шла работа по их освобождению. Волонтеры во главе с Викторией Ивлевой самоотверженно обеспечивали моряков всем необходимым, наша команда адвокатов осуществляла все необходимые действия, а украинские власти делали все возможное, чтобы моряки вернулись домой.

И спустя почти 10 месяцев это удалось. Всех моряков российские власти освободили и вернули домой. И собаку Джесси вернули, и корабли захваченные тоже. Кстати, в "Лефортове" до сих пор тюремщики вспоминают моряков. Говорят, с ними сложно было соскучиться.

Вот такое прекрасное завершение истории. Вместе с тем, само уголовное дело против моряков в России не закрыто. По всей видимости, до принятия итогового решения Международным трибуналом ООН по морскому праву каких-либо изменений в статусе этого дела ожидать не стоит.

Но бумага и время все стерпят, а для всех нас главное, что все моряки вернулись домой и Джесси тоже.

Слава героям!

Николай Полозов