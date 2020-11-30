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РИА Новости

Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения

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Самоходная пушка 2С7М "Малка"
Самоходная пушка 2С7М "Малка".
Источник изображения: © Григорий Сысоев

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Модернизированная самоходная пушка 2С7М "Малка", одно из самых мощных орудий своего класса в мире, в будущем получит боеприпасы нового поколения, в том числе управляемые, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Первая модернизированную "Малку" предприятие "Уралтрансмаш" передало Минобороны РФ в сентябре нынешнего года.

"Нами проработаны варианты и более глубокой модернизации орудия с разработкой нового поколения боеприпасов, в том числе управляемых. Мы направили эти предложения заказчику", - сказал Оздоев.

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире.

2С7 - советская самоходная артиллерийская установка, вооруженная 203-миллиметровой пушкой. Она была принята на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошла первую модернизацию. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта.

Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом данного оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также специальные боеприпасы с ядерным зарядом.

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Страны
Россия
Продукция
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ
Уралтрансмаш
Проекты
Ядерный щит
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