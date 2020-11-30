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Известия.ru

Самолет Миг-29К ВМС Индии потерпел крушение в Аравийском море

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Alexander Kovalev

Учебно-тренировочный истребитель Военно-морских сил (ВМС) Индии МиГ-29К разбился в четверг, 26 ноября, над Аравийским морем во время учебных полетов. Об этом сообщает Hindustan times со ссылкой на военные источники.

Летчикам удалось катапультироваться.

«Один пилот обнаружен, ведется поиск второго пилота воздушными и водными подразделениями», — цитирует издание заявление ВМС Индии.

Потерпевший крушение МиГ-29К базировался на индийском авианосце «Викрамадитья». Причины катастрофы устанавливаются.

15 июня американский истребитель F-15 рухнул в Северное море у побережья английского графства Йоркшир. Истребитель проводил тренировочный полет и разбился в районе мыса Фламборо-Хед.

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Великобритания
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США
Продукция
F-15
Адмирал Горшков
МиГ-29К
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