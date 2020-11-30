Госиспытания снайперского комплекса «Уголек» запланированы на 2021 год

Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что госиспытания новейшего российского снайперского комплекса «Уголек» запланированы на конец следующего года.

По словам Оздоева, сейчас изготавливаются опытные образцы, которые представят на предварительных испытаниях. Главной особенностью комплекса является использование исключительно российских материалов, комплектующих, а также боеприпасов и прицелов, пишет «РИА Новости» в пятницу, 27 ноября.

На сегодняшний день в российской армии основной снайперской винтовкой является принятая на вооружение в 60-х годах СВД, также ряд силовых структур используют винтовку Т-5000 («Точность»). Другие винтовки закупаются не для массового использования.

23 ноября сообщалось, что тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек» планируют обновить, увеличив их огневую мощь и защищенность, подключив их к «военному интернету».

Планируется, что обновления сначала получат вновь выпущенные машины. А уже поставленные в войска системы пройдут модернизацию в процессе ремонта.