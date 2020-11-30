Госиспытания снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2021 году

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госиспытания новейшего российского снайперского комплекса "Уголек" планируется начать в конце следующего года, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Сейчас основная снайперская винтовка российской армии – знаменитая, но принятая на вооружение еще в 60-е СВД. Кроме того, ряд силовых структур эксплуатирует винтовку Т-5000 ("Точность"). Другие винтовки также закупаются, но небольшими партиями и не для массового использования.

"Сейчас изготавливаются опытные образцы снайперских комплексов "Уголек", которые будут представлены для предварительных испытаний. Планируем, что госиспытания стартуют в конце следующего года", - сказал он.

Главной особенностью "Уголька" Оздоев назвал применение исключительно отечественных материалов и комплектующих, боеприпасов и прицелов.

Ранее главный конструктор боевой экипировки ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") Игорь Некрасов заявлял РИА Новости, что в рамках работы над "Угольком" планируется создать новые пороха и патроны в калибре НАТО (.308 и .338), а также новые винтовки и прицелы.