В России создают системы защиты бронемашин от дронов

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предприятия "Ростеха" работают над системами защиты бронетехники от беспилотников, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

"Не стоит забывать и о таком факторе, как беспилотники. "Ростех" разрабатывает средства для защиты боевых машин от угроз со стороны БПЛА. Кроме того, нашими предприятиями были проработаны вопросы создания машин по борьбе с беспилотниками", - сказал он, не раскрывая детали.

Одна из основных задач при модернизации танков сегодня, по его словам, – защита от массово применяемых средств ближнего боя и высокоточного оружия.

"В ближайшее время ожидается появление серийных образцов танков с комплексом активной защиты, которые смогут эффективно противостоять многочисленным угрозам на современном поле боя", - добавил собеседник агентства.