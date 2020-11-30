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Известия.ru

За неделю 38 самолетов и беспилотников вели разведку у границ России

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Российские радиолокационные станции (РЛС) за минувшую неделю сопроводили 35 самолетов и три беспилотника у границ страны. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу, 27 ноября, газета «Красная звезда».

«35 самолетов-разведчиков и три разведывательных БПЛА иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», — сказано на инфографике оборонного ведомства.

При этом отмечается, что нарушения государственной границы России не было допущено.

В свою очередь, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью изданию рассказал, что в 2020 году дежурные силы страны по противовоздушной обороне обнаружили и сопроводили более 1,3 тыс. иностранных разведывательных самолетов.

«Дежурными силами по противовоздушной обороне обнаружено и проведено более 1,5 млн воздушных судов, из них около 3600 самолетов боевой авиации иностранных государств, свыше 1300 разведывательных самолетов», — отметил он.

24 ноября замминистра иностранных дел Сергей Рябков не исключил возможности выхода России из Договора по открытому небу (ДОН), если партнеры не будут выполнять свои обязательства по соглашению.


ДОН был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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