Войти
ТАСС

ВКС в 2021 году продолжат наращивать единую космическую систему

248
0
0
Игорь Озар
Игорь Озар.
Источник изображения: ография ruspekh.ru

Ранее гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Озар сообщил, что единая космическая система "Купол" для контроля пусков баллистических ракет доведена до минимального штатного состава

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Наращивание единой космической системы продолжится в 2021 году. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете "Красная звезда".

"Единая космическая система в этом году прошла все испытания и доказала свою эффективность. В следующем году продолжится ее наращивание", - отметил Юдин.

В августе гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Озар сообщил, что единая космическая система "Купол" для контроля пусков баллистических ракет, созданная для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава.

Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

В июне источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что спутники "Тундра" оборудованы инфракрасными приборами наблюдения нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности, и способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков. Ранее другой источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что всего в рамках системы "Купол" должны быть задействованы девять новых аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СПРН
Похожие новости
06.01.2020
Космические войска в 2019 году обнаружили все пуски ракет в своей зоне ответственности
09.01.2019
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
28.03.2018
Горячие точки науки
14.01.2015
Генштаб: Воздушно-космические силы РФ будут созданы в этом году
22.12.2014
Шойгу: задача на 2015 год - довести долю современных образцов вооружений в РВСН до 57%
15.12.2014
Противоракетная и противовоздушная оборона России будет лучшей в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС