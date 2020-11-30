Корабль Dragon отправится с грузом к МКС 5 декабря

Корабль доставит оборудование для научных исследований, запасы продовольствия и технику для NASA

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществит запуск корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) 5 декабря. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

"SpaceX планирует запустить 21-й коммерческий груз на МКС 5 декабря в 11:39 (19:39 мск - прим. ТАСС). Корабль доставит [оборудование] для научных исследований, запасы продовольствия и технику для NASA, это будет первый полет в рамках второго коммерческого контракта по поставкам, - отметили в управлении. - Корабль Dragon отделится от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 спустя 12 минут после полета. Прибытие к МКС ожидается 6 декабря, корабль автоматически пристыкуется к модулю Harmony с астронавтами NASA Кэтлин Рубинс и Виктором Гловером".

Dragon проведет на орбите около месяца, после чего с обратным грузом вернется на Землю.

17 ноября пилотируемый корабль Crew Dragon осуществил стыковку с МКС. В состав экипажа миссии Crew-1 вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Экипаж присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несут вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции.