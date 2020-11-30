Кромешная «Мста»: на юг России придут роботизированные артустановки

Юг России ждет масштабное перевооружение. Минобороны начало оснащать новейшими самоходными артиллерийскими установками (САУ) 2С19М2 «Мста-СМ» Южный военных округ. Ожидается, что их поставки будут выполнены в течение одного-двух лет. Роботизированные орудия не только имеют повышенную дальность и точность стрельбы, но и могут применять «умные» высокоточные снаряды. При этом самоходки практически не уязвимы для противника. Эксперты считают, что современные САУ станут достойным ответом на усиление южного фланга НАТО. Тем более, что не так давно Северо-Атлантический альянс провел учения, в ходе которых в Румынии были развернуты дальнобойные ракетные системы.

Юг России ждет масштабное перевооружение. Минобороны начало оснащать новейшими самоходными артиллерийскими установками (САУ) 2С19М2 «Мста-СМ» Южный военных округ. Ожидается, что их поставки будут выполнены в течение одного-двух лет. Роботизированные орудия не только имеют повышенную дальность и точность стрельбы, но и могут применять «умные» высокоточные снаряды. При этом самоходки практически не уязвимы для противника. Эксперты считают, что современные САУ станут достойным ответом на усиление южного фланга НАТО. Тем более, что не так давно Северо-Атлантический альянс провел учения, в ходе которых в Румынии были развернуты дальнобойные ракетные системы.

Приграничное усиление

Первые установки 2С19М2 уже поступили в ЮВО. Полное перевооружение артиллерийских бригад округа и некоторых артполков на самоходки «Мста-СМ» займёт один-два года, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Получение роботизированных и автоматизированных САУ радикально повысит возможности Сухопутных войск на юге страны.

Ранее Министерство обороны сообщало, что в 2020-м войска получат 36 самоходных установок 2С19М2. В предыдущие годы они поступали преимущественно в Западный военный округ, который непосредственно граничит со странами – членами НАТО.

По словам генерального директора компании «Уралтрансмаш» Дмитрия Семизорова, модернизированная гаубица станет не только более подвижной и маневренной, но и получит новые снаряды. Увеличена у неё и дальность стрельбы.

— Новейшую бронетехнику и самоходные орудия в последнее время в приоритетном порядке получают военные округа, граничащие со странами из блока НАТО, а также горячими точками, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Действия Северо-Атлантического альянса лишь подливают масла в огонь, считает специалист. Он напомнил, что на днях США провели в Румынии операцию по скоростной переброске, развёртыванию и стрельбам по целям в Чёрном море ракетных установок HIMARS. Поэтому увеличение возможностей артиллерии и других войск в ЮВО необходимо для поддержания баланса сил в регионе, отметил Владислав Шурыгин.

Цифровая артиллерия

За основу для создания «Мста-СМ» взята артустановка, принятая на вооружение ещё в 1989 году. Обычные 2С19 предназначались для оснащения артиллерийских полков мотострелковых и танковых дивизий. Часть этих машин ранее была усовершенствована и модернизирована до варианта 2С19М1 при капитальном ремонте на заводе.

В отличие от них артустановки 2С19М2 производятся с нуля. На боевые машины устанавливают новое орудие 2А64М2 и более совершенный комплект электроники. Главной новацией стала аппаратура «Ринг» для интеграции САУ в систему управления тактического звена. Для того, чтобы полностью воспользоваться преимуществами интеграции на каждую из гаубиц установили автоматизированную систему управления наведением и огнём — AСУНO. Именно она придаёт ей совершенно новые возможности.

В результате каждая боевая машина получила способность автоматически обмениваться информацией с командным пунктом дивизиона и батареи, артиллерийскими радарами, получать и передавать сведения о каждом выстреле. При необходимости, навести её можно даже дистанционно, с командного пункта. Экипажу остаётся только подтвердить открытие огня.

На модернизированные артустановки добавлена спутниковая навигационная система. Теперь «Мста» постоянно знает свои координаты с точностью до нескольких метров. Это сокращает время на подготовку данных для стрельбы. По сравнению с прежней версией открыть огонь после занятия позиции она может почти вдвое быстрее.

— Новые «Мста-СМ» — это оружие для войны с высокотехнологичным противником, — считает военный эксперт Алексей Хлопотов. — Автоматизация и скорострельность необходимы для современных боевых действий, когда против артиллерии работают беспилотники и контрбатарейные радары.

«Мста-СМ» специально предназначена для того, чтобы быстро менять позиции после залпов и быть готовой к новым. Да и сама она имеет серьёзные аргументы в артиллерийских дуэлях: скорострельность, большую дальность и возможность применения высокоточных снарядов, рассказал эксперт.

У новой «Мсты» радикально вырос темп стрельбы — с восьми до десяти выстрелов. Артустановка получила возможность совершать «огневые налёты», когда каждый снаряд выстреливается по индивидуально рассчитанной компьютером траектории так, чтобы к цели все они долетели одновременно. Обеспечивает она и стрельбу корректируемыми боеприпасами «Краснополь» с лазерным наведением. Цели для них теперь могут «подсвечивать» не только спецназовцы, но и БЛА.

В связке с дронами

Усилит возможности новых самоходных орудий и всё более тесное взаимодействие с беспилотниками. В штат артиллерийских бригад уже включены подразделения, оснащённые БЛА «Орлан-10». При их помощи можно вести разведку и корректировать огонь на всю дальность стрельбы гаубиц.

Как ранее сообщали «Известия», с этого года в войска должны пойти и БЛА «Орлан-30». На эти дроны установлена не только оптико-электронная система, дающая изображение улучшенного качества, но и лазерный дальномер-целеуказатель. Обнаружив противника, беспилотник может определить его точные координаты для поражения обычными снарядами или «подсветить» лазером для наведения корректируемых боеприпасов.

Такие дроны уже прошли испытания в Сирии, а также в ходе крупных учений в России. В январе 2018 Министерство обороны продемонстрировало видеозапись применения высокоточных снарядов, сделанную с беспилотника. Тогда была уничтожена группа боевиков, атаковавшая дронами авиабазу Хмеймим.