Ракету "Циркон" испытали в Белом море

Северный флот провел испытания российской новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон". Стрельба велась с новейшего фрегата "Адмирал Горшков".

Для испытаний "Циркона" была выбрана акватория Белого моря. Как сообщили в Минобороны России, стрельба проводилась по сложной мишени в Баренцевом море. По некоторым данным, мишень имитировала корабль условного противника. После пуска ракета пролетела 450 километров и точно поразила цель, которая находилась Баренцевом море. Максимальная скорость ракеты превысила 8 Махов, это - около 9,5 тысячи километров в час. В военном ведомстве подчеркнули, что пуск "Циркона" проводился в рамках испытаний новых видов вооружения.

"Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", - отметили в минобороны.

Это уже второе испытание новейшей гиперзвуковой ракеты за два месяца. Предыдущий пуск прошел в начале октября. Тогда "Циркон" также успешно поразил цель на расстоянии 450 километров. Скорость полета достигала 8 Махов, высота - 28 километров.

Эксперты считают, что второй успешный пуск ракеты за столь короткое время - это показатель высокой надежности гиперзвуковой ракеты. Конечно, окончательные выводы пока делать рано, но высока вероятность того, что "Циркон" будет испытан еще один или два раза и после этого будет принят на опытно-боевое дежурство. По всей вероятности, после успешных запусков "Цирконов" с корабля вскоре начнутся запуски этих ракет с подлодок. Известно, что также идут разработки "Циркона" наземного базирования.

Александр Степанов