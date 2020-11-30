США рвутся в Азовское море

Россия должна защитить стратегически важную коммуникацию

Американцы строят в Бердянске и Мариуполе военные городки для подразделений морской охраны пограничной службы Украины. Базы построят в соответствии со всеми стандартами НАТО, чтобы обеспечить оперативный выход подразделений в море.

Кроме строительства модульного городка из контейнеров, по проекту обещают капитально отремонтировать гидротехнические сооружения и очищение дна, а также проведение тренингов для персонала. Общая стоимость работ– 4 млн долл. Их обещают завершить к июню 2021 года.

Это может представлять весьма серьезную угрозу России. Американцы давно пытаются обзавестись военной базой на Черном море. Причем это никак не связано с событиями 2014 года и последующей гражданской войной на Украине. Еще летом 2006 года под соусом проведения учений Sea Breeze американцы пытались создать военную базу в районе Феодосии. Однако активное сопротивление населения Крыма сорвало эти планы.

Затем взоры американских адмиралов обратились к бухте Донузлав в 30 км от Евпатории. Постройку базы решили вести тихой сапой. К 2014 году было уже начато строительство – расчистка местности, строительство «типовых складов и казарм». Работы вела частная фирма, охраняли стройку молодцы в форме евпаторийской охранной конторы.

В качестве «операции прикрытия» Киев вступил в переговоры с Китаем о постройке в Донузлаве «современного комплекса контейнерных терминалов». Увы, «Русская весна 2014 года» перечеркнула столь хитроумные планы Пентагона.

После 2014 года у США появился повод для строительства баз на Черном море – «защита независимости Украины». К ноябрю 2020 года американцы уже построили военную базу в Очакове в Днепробугском лимане. Сведения СМИ пестрят противоречиями. Так, кто-то пишет, что там будет американский порт для приема надводных кораблей 6-го флота и даже двух подводных лодок. Это чушь или умышленная дезинформация.

Я три раза был в Очакове. Район Очакова неудобен для базирования надводных кораблей.

Там я с безопасного расстояния фотографировал форт Первомайский на одноименном острове, где находится украинский 73-й центр морских операций (в/ч А1594). До 1992 года на Первомайском базировалась 17-я отдельная бригада спецназа ВМФ СССР. Ее наследником и стал 73-й центр. И вот в украинских СМИ промелькнула заметка о предстоящем перебазировании в Очаков подразделения американских «Морских котиков». Почему-то интуиция подсказывает мне, что «котики» уже плещутся в Днепробугском лимане.

Тем не менее военные базы США в Очакове и на Азовском море, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Азовское море – это не только стратегически важная коммуникация РФ. Россия и Украина на Азовском море сидят буквально на бочке с золотом. По оценке 2002 года, запасы углеводородов на дне Азовского моря составляют 1,5 млрд т «условного топлива». Кроме того, на дне имеются большие залежи железной руды и других ископаемых. Причем все они находятся на смешных (!) глубинах. Наконец, в Азовском море водятся ценные породы рыб: осетровые, сельдь, тарань, сазан и др.

После развала СССР встал вопрос о разделе вод и шельфа Азовского моря. Однако сделать это до 2014 года не удалось. Причина – местечковая жадность украинских политиков и олигархов. Их не устраивают взаимовыгодные сделки.

Вспомним, как в 1992–1993 годах Киев категорически отказывался от создания российской компактной экстерриториальной базы в Большой бухте Севастополя. Причем еще 14 севастопольских бухт отдавались Украине, а в них могло поместиться в 20 раз больше кораблей, чем было у УВМС. Они настояли на базе «рассеянного типа». То есть 150 м – российский причал, 200 м – украинский, потом опять российский и т.д. Российский склад ГСМ отстоял от автобазы на 10 км. Российские БТРы вынуждены были разъезжать по всему Большому Севастополю. Надо ли объяснять, насколько это помогло России в феврале-марте 2014 года.

С 1992 по 2014 год Киев противился установлению границы в Азовском море. В итоге 24 декабря 2003 года РФ и Украина заключили договор по статусу Азовского моря. Согласно ему, торговые суда третьих стран могут заходить в Азовское море, только направляясь в один из его портов. Военные и государственные суда третьих стран могут входить в Азовское море только с разрешения РФ и Украины. Азовское море стало считаться внутренними водами Российской Федерации и Украины. Фактически там ни одна сторона не имеет своих территориальных вод.

Попасть морским путем из Черного в Азовское море можно только через Керченский пролив. Однако термин «пролив» нужно оставить географам и историкам, поскольку все суда ходят исключительно по каналу.

А построили этот канал в 1874–1877 годах русские инженеры, русские рабочие и на деньги русской казны. Канал назвали Керчь-Еникальским по названию Керчь-Еникальского градоначальства, которому его подчинили.

Увеличение тоннажа и осадки судов постоянно вынуждало углублять Керчь-Еникальский канал. Однако из-за Первой, а затем Второй мировой войны углубить канал не удалось, к 1965 году он по-прежнему имел глубину 24 фута. Замечу, землечерпалки непрерывно вели работу, чтобы предотвратить заиливание и занос грунтом канала.

С 1969 по 1970 год порт проводил большие работы по реконструкции Керчь-Еникальского канала – он был расширен до 120 м и углублен до 9–9,75 м с запасом глубин.

До постройки Крымского моста был возможен проход судов с малой осадкой по двум мелководным фарватерам. Но сейчас все суда проходят по каналу под Крымским мостом.

Зачем американцам строить военные объекты в портах Бердянск и Мариуполь? Просто улучшить условия базирования украинских пограничных катеров? Но зачем все эти официальные заявления и помпа СМИ? Кто мешал американцам тихо передать 4 млн долл. Киеву? А далее УВМС сами бы достроили все объекты или наняли бы какую-нибудь европейскую фирму.

Ответ очевиден. США хотят создать прецедент строительства американских баз на берегах Азовского моря, а затем там появятся вспомогательные и боевые суда 6-го флота. Параллельно американцы получат возможность устроить провокации в Керчь-Еникальском канале, направив туда вспомогательное судно с военными грузами для Мариуполя и Бердянска. А если его не пропустят, спровоцировать силовой конфликт.

Позже появятся десятки, а то и сотни быстроходных мелкосидящих катеров и судов на воздушной подушке. Все они будут американской постройки с американскими инструкторами, а то и полными экипажами, но под украинскими флагами.

Естественно, такой флот представит серьезную угрозу Крыму и Российской Федерации в целом. Как уже говорилось, к 2014 году Азовское море не было поделено, а с 2014 года Киев не признает Крым российским и считает Азовское море в трех метрах от крымских пляжей своим собственным. Украинские пограничники несколько раз захватывали российские рыболовные сейнеры, выходившие из крымских портов. По украинским законам капитан сейнера, зашедший в Керчь, уже преступник.

Матушка-природа сделала 300-километровое азовское побережье Крыма чрезвычайно удобным для высадки диверсантов или больших десантов. Море мелкое, но это не препятствие для катеров с малой осадкой, а главное, для судов на воздушной подушке. На создание противодесантной обороны на азовском берегу Крыма уйдут огромные суммы.

Нужен немедленный жесткий отпор американским поползновениям на Азовском море. Этот отпор одновременно может стать «операцией по принуждению к миру» Украины. В минимальном варианте Украина примет продуманный до деталей договор по Азовскому морю, а в максимальном – заключит большой договор, предусматривающий решение всех спорных вопросов, появившихся после 2014 года.

РФ вправе потребовать ухода американцев с берегов Азовского моря в соответствии с ныне действующими договорами. У России есть три серьезных аргумента.

Во-первых, договор с Украиной запрещает присутствие в Азовском море не только военных, но и «государственных» судов. То есть там могут ходить только коммерческие суда и из пунктов Бердянск и Мариуполь до Керченского канала, но не более. Российские пограничники имеют право задерживать любые военные или «государственные» суда третьих стран, а при неподчинении применять оружие на поражение.

Во-вторых, Россия может помочь Донецкой Народной Республике создать «эффективные» Морские силы на Азовском море. Сейчас там ДНР располагает лишь несколькими катерами, вооруженными крупнокалиберными пулеметами и ПТУРСами. Тем не менее ополченцы уже утопили два катера УВМС, пытавшихся атаковать побережье ДНР.

Замечу, что для создания Морских сил ДНР нужна в первую очередь не военная, а финансовая помощь. Катера и беспилотные летательные аппараты руководство ДНР может купить в десятках стран мира, а затем поставить на них вооружение и соответствующее электронное оборудование. А Министерство обороны РФ может просто об этом и не знать.

Свои возможности ударные беспилотники хорошо продемонстрировали в Карабахе. УВМС из гонора не допустит патрулирования катеров ДНР в центре Азовского моря. А нападение на катера ДНР вызовет удар беспилотников по украинским кораблям и портам. Россия получит право защитить свои коммуникации и своих рыбаков на Азовском море и потребовать у обеих стороны конфликта прекратить военные действия и держать свои военные катера в базах. Кстати, американцы много раз выдвигали подобные требования в ходе конфликтов в самых различных регионах мира.

Наконец, Российская Федерация может затруднить проход судов в украинские порты через Керчь-Еникальский канал. Еще в советские времена проход судов через канал в туман при сильном ветре или дожде и других неблагоприятных погодных условиях был запрещен. Существуют еще десятки технических причин ограничения прохода судов через канал. Кстати, сборы за проход Керченского канала для иностранных судов в десятки раз ниже, чем, скажем, Суэцкого, хотя по длине они соизмеримы. Какой смысл создавать такие преференции Украине?

Порядок и очередность прохода судов через канал определяет капитан Керченского порта. А он может оказаться бюрократом и даже коррупционером и пропускать российские суда вне очереди, задерживая иностранные. В конце концов, через несколько месяцев его накажут – снимут с работы и отправят в Сибирь… губернатором.

А серьезные задержки судов резко удорожают стоимость перевозок (фрахт, страховка и т.д.). Это вызовет сокращение, а то и полную приостановку перевозок украинских грузов через канал, что быстро поставит экономику Украины на грань краха. Кстати, украинские экономисты еще в мае 2014 года доказали нерентабельность перевозок стали, угля и т.д. вместо Мариуполя и Бердянска через Одессу и Ильичевск.

По сообщению украинских СМИ, задержки судов «по техническим причинам» уже практиковались после захвата украинскими пограничниками российского траулера «Норд».

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.