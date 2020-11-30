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РИА Новости

Путину показали систему, оценивающую эффективность оружия в бою

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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов Российского федерального ядерного центра в Сарове
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов Российского федерального ядерного центра в Сарове.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские ученые создали систему имитационного моделирования для Вооруженных сил РФ, позволяющую, например, оценивать эффективность отечественного оружия в бою против конкретного противника, ее представили президенту Владимиру Путину.

В четверг глава государства в рамках рабочего визита в Саров осмотрел цифровые разработки Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Пояснения главе государства по оборонным цифровым продуктам, создаваемым при участии саровского ядерного центра, давал научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев.

РФЯЦ-ВНИИЭФ выступает головной организацией по виртуально-имитационному моделированию в оборонно-промышленном комплексе. По словам Соловьева, разрабатываются системы, которые "базируются на искусственном интеллекте, на возможностях анализа обработки системных данных, которые получает министерство обороны, в том числе и спутниковые снимки". С помощью таких систем возможны распознавание конкретных видов вооружения, прогнозирование их действий, экспресс-аналитика, добавил ученый.

"Предлагается такой цифровой полигон, на котором можно проверить характеристики создаваемых образцов уже в условиях реальных, виртуальных боевых действий, с оценкой эффективности как наших средств, так и средств противоборствующей стороны", - отметил Соловьев.



РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом") - крупнейший отечественный научный центр, занимающийся оборонными разработками, прежде всего в области ядерного оружия. Институт внес определяющий вклад в создание советского ядерного и термоядерного оружия в СССР и ликвидацию атомной монополии США. Ранее сообщалось, что РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в создании новых видов российского вооружения.

Благодаря тому, что в РФЯЦ-ВНИИЭФ исторически существует очень мощная математическая база, здесь успешно развиваются цифровые технологии, которые востребованы в самых разных отраслях промышленности. Цифровые разработки ядерного центра включают в себя конкурентоспособные IТ-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование, а также научные исследования и опытно-конструкторские работы, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.

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