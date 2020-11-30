Китайский «Барсук» обзавелся гиперзвуковым «Кинжалом»

В Сети появилась съемка бомбардировщика с гигантской аэробаллистической ракетой

Китай оснащает стратегические бомбардировщики семейства «Хан-шесть» (обозначение НАТО: «Xian H-6», кодовое – Badger, в переводе с английского – «барсук») огромной гиперзвуковой ракетой. Об этом свидетельствуют фотографии и видеоролики, снятые местными любителями авиации – спотерами и размещенные в Сети. Снаряд длиной 10–11 м (по некоторым тайваньским источникам, длина – около 13 м, диаметр – около 1 м) крепится к центральному узлу навески и располагается в полуутопленном положении под фюзеляжем самолета модификации H-6N.

Появившиеся этой осенью снимки, хотя и вызвали большой интерес у мирового авиационного сообщества, не стали сенсацией. Поскольку перспектива подобного «довооружения» данного типа летательного аппарата обсуждается на Западе уже довольно продолжительное время. Соответствующие предположения были сделаны экспертами на основе анализа изменившейся формы центроплана. От ранних модификаций «Барсука» вариант H-6N отличается «поджатым» (вогнутым внутрь) фюзеляжем. Соответствующее решение авиаконструкторов можно объяснить только лишь желанием создателей самолета сократить неизбежный рост аэродинамического сопротивления конфигурации «самолет плюс ракета».

Семейство H-6 представляет развитие советского Ту-16, лицензию на выпуск которого Советский Союз передал Китаю в середине 1950-х годов. Оригинал имел грузовой отсек, где штатно размещалось до 3 т свободнопадающих бомб (в перегруз – девять и более), которые сбрасывались на цель через откидные створки. Ранние модификации H-6 имели аналогичную конструкцию, но в процессе эволюции самолета от нее отказались. В противном случае крылатая машина не смогла бы нести новую гиперзвуковую ракету, принимая во внимание ее габариты и массу (во внутренний отсек она не умещается). Просто-напросто оригинальный Ту-16 оказался слишком мал в качестве носителя подобного оружия, а резервы развития конструкции позволяли разместить таковое только под фюзеляжем.

Размещение большой ракеты на центральном пилоне – классическое решение. Оно также применяется, например, в случае размещения авиационного варианта индийско-российской ракеты BrahMos-A на доработанном многоцелевом истребителе Су-30МКИ. А также в случае тяжелого истребителя МиГ-31 «довооруженного» новейшей отечественной противокорабельной ракетой «Кинжал». Эта связка была впервые показана публично над Москвой в ходе воздушной части Парада Победы в 2018 году. Пока что H-6N с новой ракетой и МиГ-31К с «Кинжалом» представляют собой два единственных на сегодняшний день примера ударных авиационных комплексов, рассчитанных на применение гиперзвуковых аэробаллистических ракет класса «воздух-поверхность» большой дальности стрельбы. Российская ракета по массово-габаритным параметрам уступает китайской примерно на треть.

На Западе начали говорить о возможности появления очередной модификации самолета H-6 несколько лет спустя появления предыдущей – H-6K, поступившей на вооружение в 2011 году. Сначала там не могли прийти к единому мнению, пойдет она в производство или останется число экспериментальной, предназначенной лишь для испытаний новой ракеты, которая затем поступит на вооружение полностью нового самолета-носителя? Дело в том, что для более полного раскрытия потенциала ракеты ее лучше подвешивать под сверхзвуковой самолет (какими являются, например, Су-30МКИ и МиГ-31), а Ту-16 – дозвуковой. Вышедшее в сентябре очередное издание пентагоновского доклада о состоянии оборонно-промышленного комплекса КНР однозначно характеризует H-6N как серийную машину, поступившую на вооружение. В настоящий момент это единственный тип летательного аппарата в составе ядерной триады Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Составители доклада отмечают, что постоянное совершенствование линейки самолетов Н-6 нашло отражение в том, что наиболее современные из них получили возможность применять новые типы ракет класса «воздух-земля».

Впервые публично самолеты модификации H-6N были показаны 1 октября 2019 года в ходе воздушной части военного парада на площади Тяньаньмэнь, приуроченного к 70-летию образования Китайской Народной Республики. Тогда тройка самолетов данного типа пролетела над Пекином, причем каждый нес на крыльевых пилонах четыре крылатые ракеты: по паре противокорабельных KD-63 и ударных CJ-10. Подобный состав вооружения считается типовым и для предыдущей модификации H-6K. Во всяком случае, так она выставлялась на статической площадке аэрокосмического салона Airshow China 2018 в городе Чжухай.

Местные СМИ описывают новое оружие словами «баллистическая ракета с гиперзвуковым ударным блоком». Китайские эксперты отмечают, что с таким средством поражения H-6N «действительно становится настоящим стратегическим бомбардировщиком». Действительно, он получает способность наносить удары по объектам по всей Азии, причем существующие средства ПВО не предотвратят их.

Как правило, гиперзвуковая ракета является многоступенчатой, причем в роли первой ступени выступает разгонный блок. Он сам не достигает 5 Махов, а лишь создает соответствующие условия для второй ступени, которая может представлять собой скоростной маневрирующий блок. «Основное отличие баллистической ракеты от гиперзвуковой в традиционном понимании в том, что верхняя ступень заменена на гиперзвуковой планирующий аппарат», – поясняют китайские эксперты.

Важным отличием H-6N от предыдущей модификации H-6K является внедрение системы дозаправки топливом в полете, что существенно увеличивает радиус действия и время патрулирования. Передача топлива в полете осуществляется с самолетов-заправщиков Н-6U, также использующих платформу Ту-16. В целом новая модификация бомбардировщика повышает возможности НОАК по проецированию силы на дальние расстояния.

По мнению эксперта Фу Кианшао, самолет Ту-16, изначально относившийся к подклассу средних бомбардировщиков с промежуточной дальностью полета, путем перевооружения становится стратегическим ракетоносцем дальнего действия. Добавление в арсенал H-6N новой дальней ракеты значительно увеличивает его ударный потенциал и способность преодолевать систему ПВО противника. Словом, «довооружение» даст серьезный прирост боевой ценности данного типа летательного аппарата. До появления гиперзвукового оружия основными средствами поражения китайских бомбардировщиков выступали дозвуковые крылатые ракеты, напомнил Фу Кианшао. Они также способны уничтожать цели на большом удалении от точки пуска, но их можно (хотя и сложно из-за предельно низкой высоты полета и малой заметности) перехватить существующими средствами ПВО.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.