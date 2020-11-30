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Известия.ru

Путину показали систему для оценки эффективности российского оружия в бою

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Никольский

Президент Росси Владимир Путин в четверг, 26 ноября, в ходе рабочего визита в город Саров Нижегородской области ознакомился с системой имитационного моделирования для Вооруженных сил, созданной отечественными учеными. Разработка позволяет оценивать, в том числе, эффективность оружия в боевых условиях.

О цифровых разработках президенту рассказал Вячеслав Соловьев — научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

По его словам, системы, которые разрабатываются в центре, основываются на искусственном интеллекте и анализе данных. Речь идет об информации, которую получает Минобороны страны, в том числе о спутниковых снимках. Используя такие системы, можно распознавать конкретные виды вооружения, прогнозировать их действия и проводить экспресс-аналитику их эффективности, добавил Соловьев.

«Предлагается такой цифровой полигон, на котором можно проверить характеристики создаваемых образцов уже в условиях реальных, виртуальных боевых действий, с оценкой эффективности как наших средств, так и средств противоборствующей стороны», — отметил ученый.

Ранее в ходе рабочего визита российский лидер ознакомился с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом».

Президент прибыл в Саров с рабочим визитом ранее в этот же день. В рамках своей поездки глава государства запланировал встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков незадолго до поездки уточнял, что в Сарове Путин побывает на лазерном полигоне Российского федерального ядерного центра, а также ознакомится с презентацией проекта «Большой Саров».


Накануне стало известно, что Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды.

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Страны
Россия
Компании
Росатом
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Персоны
Путин Владимир
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