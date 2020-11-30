Войти
Российская газета

Директор Росгвардии обсудил с послом ОАЭ в РФ вопросы сотрудничества

273
0
0
Источник изображения: пресс-служба Росгвардии

26 ноября в Москве состоялась встреча директора Федеральной службы войск национальной гвардии России - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова и Чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мухаммеда Ахмеда Султана Иссы Аль-Джабера.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что цель визита делегации Объединенных Арабских Эмиратов - ознакомление с деятельностью нашей национальной гвардии. Перед началом переговоров зарубежные гости осмотрели экспозицию Центрального музея войск национальной гвардии и сделали запись в книге почетных гостей.

Виктор Золотов рассказал гостям, что войска правопорядка имеют богатую историю и в следующем году отметят 210 лет с момента образования. Он ознакомил представителей делегации ОАЭ с основными направлениями деятельности ведомства. Директор Росгвардии напомнил об участии росгвардейцев в международных соревнованиях подразделений специального назначения, которые проводились в их стране. В 2019 году команда Росгвардии заняла четвертое место, а в 2020 - завоевала серебро.

В завершении переговоров генерал армии Виктор Золотов заявил, что Росгвардия всегда готова к конструктивному диалогу и сотрудничеству с зарубежными коллегами.


Михаил Фалалеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
2020-й год
Похожие новости
21.09.2020
Кто, где и за что сегодня воюет на планете
16.06.2020
Источник назвал сроки нового пуска ракеты «Союз» с космодрома Куру
19.02.2020
Отряд спецназа "Витязь" признали одним из лучших в мире
23.01.2020
Спецназ Росгвардии примет участие в международных соревнованиях в Дубае
19.07.2017
Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС