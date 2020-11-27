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Китайцы испытали ударный беспилотник доставкой грузов

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Сброс контейнера с обеспечением с беспилотника Wing Loong
Сброс контейнера с обеспечением с беспилотника Wing Loong.
Источник изображения: CCTV

Китайские военные провели испытания ударного беспилотного летательного аппарата Wing Loong доставкой грузов. Как пишет Jane’s, во время испытаний военные проверили точность сброса контейнера с обеспечением.

Военные нескольких стран мира изучают возможность использования роботов разных классов для доставки боеприпасов и провизии на удаленные или труднодоступные военные базы. Считается, что такая техника позволит сделать доставку безопаснее и задействовать меньше людей в транспортировке.

Во время испытаний, проведенных в ноябре 2020 года, китайские военные подвесили на беспилотник Wing Loong контейнер, внешне напоминающий авиационную бомбу. После сброса в заданной точке у контейнера раскрылся парашют, и тот плавно опустился на землю, где его подобрали бойцы.

Другие подробности о проведенных испытаниях, включая тип груза, не раскрываются.

Ранее стало известно, что подразделения Тибетского военного района Народно-освободительной армии Китая начали использовать дроны для доставки боеприпасов и провизии на труднодоступные военные базы.

Для доставки провизии и боеприпасов китайские военные используют гексакоптеры. В частности, такие аппарты применялись на Тибетском нагорье во время военных учений, состоявшихся в начале сентября 2020 года.

Аппараты выполняли полеты на высоте 4,5 тысячи метров над уровнем моря. По прибытии в точку назначения дроны не садились для того, чтобы с них можно было снять груз, а сбрасывали его в контейнере.

Василий Сычёв

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