Искусственный интеллект научится управлять сенсорами беспилотников

Объединенный центр искусственного интеллекта, подразделение министерства обороны США, отвечающее за разработку и внедрение военных систем искусственного интеллекта, заключил с американской компанией General Atomics контракт на создание системы, способной автоматически обрабатывать данные с сенсоров беспилотных летательных аппаратов, управлять этими сенсорами и полетом. Как пишет Flightglobal, на разработку системы планируется потратить не более 93,3 миллиона долларов.

Беспилотные летательные аппараты во время полета собирают огромные объемы разведывательной информации, которую должны просматривать и анализировать операторы сенсоров и вооружения. Из-за большой нагрузки люди, отвечающие за обработку информации, способны допустить ошибку или упустить важные детали. По этой причине военные рассматривают возможность создания системы искусственного интеллекта, которая могла бы автоматически анализировать информационную выдачу беспилотников, обнаруживая, распознавая и идентифицируя важные цели.

По условиям соглашения с Объединенным центром искусственного интеллекта, General Atomics должна будет установить новую систему искусственного интеллекта на ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper и провести ее летные испытания. Система должна будет управлять всеми сенсорами беспилотника, включая аппаратуру радиоэлектронной разведки и радиолокационную станцию Lynx с синтезированной апертурой. Система искусственного интеллекта, получившая название Metis, также должна будет отвечать за управление полетом беспилотника.

Ранее General Atomics испытала MQ-9 с установленной на него системой искусственного интеллекта Agile Condor, способной в автоматическом режиме идентифицировать и выбирать цели. Испытания состоялись на полигоне в Гранд-Форкс в Северной Дакоте и были признаны успешными. Agile Condor представляет собой вычислительную систему под управлением нейросетевых алгоритмов, получающую данные с внешних сенсоров летательного аппарата: радара и инфракрасной и оптико-электронной камер. Agile Condor может с высокой точностью обнаруживать, распознавать, идентифицировать и приоритезировать цели.

Василий Сычёв