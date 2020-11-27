Эксперт: Единое цифровое пространство в России может быть создано к 2025 году

Россия должна последовательно идти по пути создания единого цифрового пространства, где будет безбарьерный обмен данными между ведомствами и системами. Подобная цифровая экосистема вполне может быть создана к 2025 году. Такое мнение выразил директор Департамента транспортной трансформации Министерства транспорта РФ Дмитрий Баканов.

По его словам, необходимо подумать над тем, как максимально эффективно использовать все системы, которые на данный момент имеют место быть. Уже есть такие системы как «ЭРА-ГЛОНАСС», «Платон», Система-112, система по отслеживанию транзита через территорию России на базе навигационных пломб. Также идут цифровые преобразования по переводу бумажных документов в электронный вид.

Должен быть налажен оперативный обмен информацией между системами.

По ряду направлений интеграция будет происходить довольно быстро, я думаю, в 2022 году по линии перевода в цифровой вид документов. А глобально, к этому тоже надо идти, я думаю, 2025 год был бы амбициозной задачей. Тут в первую очередь необходимо договориться на межведомственном уровне, — сказал Баканов.