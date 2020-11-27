Эксперт сомневается в возможности создания национальной орбитальной станции в ближайшее время

Срок службы МКС после 2025 года можно продлить в случае замены модуля "Заря"

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - В ближайшее время России вряд ли удастся создать собственную орбитальную станцию, заявил эксперт космической отрасли Иван Моисеев.

"Сейчас нет никаких шансов. Это не два или три года, это десятилетия", - сказал "Интерфаксу" Моисеев, занимающий должность научного руководителя Института космической политики.

По его словам, о национальной орбитальной станции можно было говорить в 2015 году, когда принималась программа на десять лет.

"Дело в том, что у нас есть федеральная космическая программа до 2025 года, там заложены деньги на пилотируемую космонавтику и никаких денег на другие станции. Поэтому, если кто-то захочет создать новую станцию, он должен сначала прийти в правительство. обосновать ее создание, прийти в Госдуму, переделать бюджеты и всё переделать" - сказал Моисеев.

Он также считает, что продление срока службы Международной космической станции (МКС) после 2025 года возможно в случае замены российского модуля "Заря".

"Возможность есть, только чисто гипотетическая. Если заменить модуль "Заря" на новый модуль. Но его тоже нет", - сказал Моисеев.

Ранее замгендиректора РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил, что после 2025 года на МКС прогнозируется лавинообразное увеличение числа неисправностей.

"До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе Международной космической станции. Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - сообщил Соловьев в четверг на совете РАН по космосу.

В госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что РКК "Энергия" представила предложения по проекту новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты будут рассмотрены на научно-техническом совете Роскосмоса, а затем доложены правительству.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.