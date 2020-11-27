Российский федеральный ядерный центр показал президенту РФ компьютерную модель воздушно-космической обороны

Ее получит командование Воздушно-космических сил
Саров. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Новая компьютерная модель воздушно-космической обороны одобрена Минобороны РФ, ее получит командование Воздушно-комических сил (ВКС), проинформировали ученые президента РФ Владимира Путина в ходе его поездки в Саров в Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
"Нами создана компьютерная модель системы воздушно-космической обороны. Эта модель приказом министра обороны принята на снабжение. Опытный образец поставлен в академию имени Можайского (Военно-космическая академия имени А.Можайского в Петербурге, - "ИФ") для апробации. И планируется также размещение в главном штабе ВКС и Космических войск", - сказал заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по имитационному и виртуальному моделированию - директор Института теоретической и математической физики Вячеслав Соловьев.