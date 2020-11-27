Войти
Интерфакс-АВН

Российский федеральный ядерный центр показал президенту РФ компьютерную модель воздушно-космической обороны

710
1
-2
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Саровский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Источник изображения: http://www.atomic-energy.ru/

Ее получит командование Воздушно-космических сил

Саров. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Новая компьютерная модель воздушно-космической обороны одобрена Минобороны РФ, ее получит командование Воздушно-комических сил (ВКС), проинформировали ученые президента РФ Владимира Путина в ходе его поездки в Саров в Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

"Нами создана компьютерная модель системы воздушно-космической обороны. Эта модель приказом министра обороны принята на снабжение. Опытный образец поставлен в академию имени Можайского (Военно-космическая академия имени А.Можайского в Петербурге, - "ИФ") для апробации. И планируется также размещение в главном штабе ВКС и Космических войск", - сказал заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по имитационному и виртуальному моделированию - директор Института теоретической и математической физики Вячеслав Соловьев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РФЯЦ-ВНИИЭФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
Ядерный щит
Похожие новости
18.02.2019
Неограниченный полет: двигатель "Буревестника" прошел испытания
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
27.07.2016
Кураторы в особо крупных размерах
23.04.2014
Фонд перспективных исследований принял участие в Третьей конференции «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России»
29.02.2012
Оборонный разговор на земле святынь
1 комментарий
№1
27.11.2020 10:47
Модель - это чего такое? Проект, как построить надо? Или что имеем и как этим управлять?
В любом случае, с какого перепугу этот проект делает РФЯЦ, а не само Минобороны - та же академия Можайского?! Они зачем существуют? Только лампасы носить?!
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 13:53
  • 2
Новая российская космическая станция сможет иметь экипаж до четырех человек - РКК "Энергия"
  • 27.11 13:47
  • 4
Система ПВО Украины. Почему Украине нечем сбивать беспилотники? (Деловая столица, Украина)
  • 27.11 13:29
  • 2
США лишают российские самолеты иностранных комплектующих
  • 27.11 13:28
  • 2
Российская РЛС "Прима" для обнаружения самолётов-невидимок выходит на мировой рынок
  • 27.11 13:01
  • 6
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 27.11 12:33
  • 3
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС
  • 27.11 11:46
  • 10
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 27.11 11:36
  • 65
Огневая мощь свободы
  • 27.11 10:59
  • 1
Шмель научит дроны, как пролезть в игольное ушко
  • 27.11 10:55
  • 3
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 27.11 10:47
  • 1
Российский федеральный ядерный центр показал президенту РФ компьютерную модель воздушно-космической обороны
  • 27.11 08:00
  • 350
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.11 07:38
  • 23
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 26.11 23:52
  • 64
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 26.11 23:24
  • 9
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости