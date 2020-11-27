Российский федеральный ядерный центр показал президенту РФ компьютерную модель воздушно-космической обороны

№1

Виктор Алексеевич 27.11.2020 10:47

Модель - это чего такое? Проект, как построить надо? Или что имеем и как этим управлять?

В любом случае, с какого перепугу этот проект делает РФЯЦ, а не само Минобороны - та же академия Можайского?! Они зачем существуют? Только лампасы носить?!